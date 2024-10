Incidente a Castel d'Aviano, automobilista incastrato tra le lamiere (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre a Castello di Aviano sulla Strada provinciale 52. Due vetture si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio il conducente di una Fiat Uno, che è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate.I viigili del fuoco utilizzando il Pordenonetoday.it - Incidente a Castel d'Aviano, automobilista incastrato tra le lamiere Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)nel primo pomeriggio di domenica 13 ottobre alo disulla Strada provinciale 52. Due vetture si sono scontrate frontalmente, ad avere la peggio il conducente di una Fiat Uno, che è rimastotra leaccartocciate.I viigili del fuoco utilizzando il

