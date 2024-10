Incendio nella notte in un hotel termale: 45 persone intossicate in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti all’hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme per un Incendio divampato in un vano tecnico al secondo piano, il quale ha prodotto del fumo che ha invaso l’intera struttura, al cui interno Padovaoggi.it - Incendio nella notte in un hotel termale: 45 persone intossicate in ospedale Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Mezz’ora dopo la mezzatra sabato 12 e domenica 13 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti all’Alexander di via Ungheria ad Abano Terme per undivampato in un vano tecnico al secondo piano, il quale ha prodotto del fumo che ha invaso l’intera struttura, al cui interno

