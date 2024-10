Il Robot Selvaggio: il film animato avrà un sequel (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Robot Selvaggio, il nuovo successo al botteghino targato DreamWorks avrà ufficialmente un sequel, visto il grande riscontro che la pellicola sta avendo al cinema Il Robot Selvaggio avrà un sequel dopo la conferma del regista del film. Durante la Contenders Series di Deadline di questo fine settimana, Chris Sanders ha dichiarato alla stampa che la Dreamworks Animation sta già sviluppando il seguito. Lo scorso fine settimana, Il Robot Selvaggio è riuscito a superare i 100 milioni di dollari a livello globale. L'omonimo bestseller di Peter Brown funge da materiale di partenza per questo film d'animazione. Sanders ha dichiarato: "Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo film". È una bella notizia per i fan del film per famiglie. La pellicola è entrata Movieplayer.it - Il Robot Selvaggio: il film animato avrà un sequel Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il, il nuovo successo al botteghino targato DreamWorksufficialmente un, visto il grande riscontro che la pellicola sta avendo al cinema Ilundopo la conferma del regista del. Durante la Contenders Series di Deadline di questo fine settimana, Chris Sanders ha dichiarato alla stampa che la Dreamworks Animation sta già sviluppando il seguito. Lo scorso fine settimana, Ilè riuscito a superare i 100 milioni di dollari a livello globale. L'omonimo bestseller di Peter Brown funge da materiale di partenza per questod'animazione. Sanders ha dichiarato: "Al 100% sì, ci sono assolutamente piani per un secondo". È una bella notizia per i fan delper famiglie. La pellicola è entrata

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Il robot selvaggio” - fiaba ecologista che mostra l’incontro tra natura e tecnologia con uno stupendo stile impressionista - youtube. Costruita per servire, viene considerata un mostro, perché diversa da tutte le altre specie presenti: nonostante questo, il suo essere progettata per la gentilezza la porterà ad imparare la lingua degli animali, per poter comunicare ed interagire con loro. Nel corso della narrazione (questo uno dei tanti elementi positivi della pellicola) compare spesso una Natura meravigliosa e spietata ... (Bergamonews.it)

Il robot selvaggio : svelata la data di uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders - Ciò significa che sarà disponibile in digitale solo 18 giorni dopo il lancio nelle sale americane. Il robot selvaggio questo fine settimana raggiungerà un impressionante secondo posto al botteghino, nel suo terzo weekend di uscita, ma la DreamWorks ha deciso di accelerare l'uscita in VOD, fissando la data al 15 ottobre. (Movieplayer.it)

Il Robot Selvaggio : un sequel è ufficialmente in lavorazione alla DreamWorks - it - Da chi il cinema lo ama. Nel film, che è un adattamento dell’omonimo bestseller pluripremiato di Peter Brown, il premio Oscar Lupita Nyong’o interpreta un robot chiamato ROZZUM unità 7134 – in breve “Roz” – che naufraga su un’isola disabitata e deve imparare ad adattarsi al duro ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell’isola e diventando il genitore ... (Cinefilos.it)