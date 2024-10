Lanazione.it - Il consigliere e il conto salato: “Cento euro per due risotti”. Ma l’oste replica: “Era tartufo bianco”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Firenze, 13 ottobre 2024 – “per due. E mi sono pure tagliato un dito. Sono rimasto senza parole, basito”. “Sì, ma la mazzancolla al curry con riso tostato costa 45e il risotto alcosta 50. Tutto rigorosamente a menù. Se solo lo avesse letto”. Il pranzo della discordia, a quanto pare. È quello andato in scena lo scorso 3 ottobre, in un noto ristorante in zona San jacopo. “Vittima” dello scontrinoè Luca Santarelli,comunale in Palazzo Vecchio, nonché presidente dell’ottava Commissione (Politiche per la promozione della legalità). Che sceglie, a distanza di qualche giorno, di metterci la faccia pubblicando un post su Facebook con tanto di scontrino da 101per denunciare il tutto. Divenuti 90 dopo la “disavventura“ del taglio al dito per colpa di un frammento di vetro di un bicchiere lasciato “per errore” sul tavolo.