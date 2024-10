Ilfattoquotidiano.it - I sondaggi tra gli afroamericani preoccupano, in campo Obama che striglia i “fratelli”: “Non potete estraniarvi”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una sensazione di disagio. Il timore che le cose non stiano andando nel senso sperato. Sono i sentimenti che in queste ore si diffondono nella campagna di Kamala Harris e tra molti democratici. Inon sono buoni. Gruppi di elettorato che un tempo erano bacino di voto certo per i democratici – in particolare gli uomini– sembrano disertare. La preoccupazione è tale da far uscire allo scoperto, con una dichiarazione che ha suscitato molte polemiche, il leader più popolare del partito, Barack. A tre settimane circa dal voto, la verità che i democratici devono accettare è comunque una, e piuttosto desolante. La sfida con Donald Trump resta incerta, incertissima. Le possibilità di vittoria di Harris, invece di aumentare, si stanno pericolosamente riducendo.