I fedeli ricordano padre Damiani (Di domenica 13 ottobre 2024) Con una messa alle 11,30 in duomo si chiude stamane la celebrazione dei 78 anni del Collegio Zandonai e dell’opera di padre Damiani. Francesco Bartolucci presidente dell’associazione San Terenzio e coinvolto nella gestione delle opere sociali della Casa di riposo, lei, che percezione ha di padre Damiani? "Vedo la sua opera come la prima nota di un canto d’amore, poi magari anche stonato, ma è certo che suoniamo sullo stesso spartito. Di fronte a un dramma di un tempo difficile seppe dare una soluzione senza avere una risposta pronta". Intende anche che l’opera di padre Damiani è stata anche divisiva? "Non esistono i perfetti e puri al cento per cento. La sua fu una chiamata forte alla quale la città rispose per affrontare un grande problema umano". Ilrestodelcarlino.it - I fedeli ricordano padre Damiani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Con una messa alle 11,30 in duomo si chiude stamane la celebrazione dei 78 anni del Collegio Zandonai e dell’opera di. Francesco Bartolucci presidente dell’associazione San Terenzio e coinvolto nella gestione delle opere sociali della Casa di riposo, lei, che percezione ha di? "Vedo la sua opera come la prima nota di un canto d’amore, poi magari anche stonato, ma è certo che suoniamo sullo stesso spartito. Di fronte a un dramma di un tempo difficile seppe dare una soluzione senza avere una risposta pronta". Intende anche che l’opera diè stata anche divisiva? "Non esistono i perfetti e puri al cento per cento. La sua fu una chiamata forte alla quale la città rispose per affrontare un grande problema umano".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I fedeli ricordano padre Damiani - Con una messa alle 11,30 in duomo si chiude stamane la celebrazione dei 78 anni del Collegio Zandonai e dell’opera di Padre Damiani. Francesco Bartolucci presidente dell’associazione San Terenzio e ... (ilrestodelcarlino.it)

Beterbiev vs Bivol: l’incontro dell’anno per il Re dei pesi massimi leggeri: dove vederlo, a che ora, card, predictions - Beterbiev vs Bivol: l’incontro dell’anno per il Re dei pesi massimi leggeri: dove vederlo, a che ora, card, predictions ... (unita.it)

B. BEATRICE, In arrivo un docufilm sulla vita dell'ex viola - Come riporta il Corriere di Arezzo, è in fase di sviluppo un docufilm su Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, grazie all'impegno del figlio Alessandro, che ... (firenzeviola.it)