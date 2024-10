'Hezbollah ha ancora 30% dei suoi missili a medio raggio' (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella riunione di governo che si è tenuta questa mattina, i funzionari della sicurezza israeliana hanno riferito ai ministri che Hezbollah ha ancora un arsenale composto dal 20-30% di razzi a medio raggio. Lo riporta la Tv pubblica Kan. Quotidiano.net - 'Hezbollah ha ancora 30% dei suoi missili a medio raggio' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella riunione di governo che si è tenuta questa mattina, i funzionari della sicurezza israeliana hanno riferito ai ministri chehaun arsenale composto dal 20-30% di razzi a. Lo riporta la Tv pubblica Kan.

