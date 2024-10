Guardiola: "Messi è la grande bellezza, il migliore di tutti i tempi. Vi racconto la sua grandezza" (Di domenica 13 ottobre 2024) Compagni d`avventura nel Barcellona più forte di sempre e in una tra le squadre migliori di tutte le ere, Guardiola e Messi hanno fatto innamorare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Compagni d`avventura nel Barcellona più forte di sempre e in una tra le squadre migliori di tutte le ere,e Messi hanno fatto innamorare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagina 0 | Guardiola e il commosso ricordo di Mazzone: si emoziona in diretta tv - Guardiola ha poi parlato del suo futuro: "Lasciare il City? Non è vero. Devo riflettere. Nuovo allenatore dell'Inghilterra? Neanche questo è vero. Se avessi deciso lo direi. Neanche io lo so". Poi, sc ... (corrieredellosport.it)

Pep Guardiola a Che tempo che fa…" - Su Cruijff Su Cruijff: "Non riesco a immaginare come sarebbe potuta andare la mia vita e la mia carriera senza Cruijff. Mi ha insegnato tantissimo a livello tattico, ma soprattutto mi ha creato dal pu ... (informazione.it)

Guardiola: "Mazzone era un allenatore di vecchia scuola. Mi aveva detto che non mi voleva ma poi..." - Immancabile un ricordo di Carlo Mazzone da parte di Pep Guardiola. Il primo ha allenato il secondo nella sua esperienza al Brescia, datata ormai vent`anni fa. L`allenatore. (calciomercato.com)