Genova violenta l’ex fidanzata mentre dorme con la figlia di due anni condannato a 45 anni di carcere

Genova, violenta l’ex fidanzata mentre dorme con la figlia di due anni, condannato a 4,5 anni di carcere (Di domenica 13 ottobre 2024) Ha violentato la sua ex compagna mentre lei stava dormendo con la figlia di due anni. Poi le ha intimato di darle il pin del telefono insultandola e minacciando di violentarla di nuovo. Per questo un ecuadoriano di 29 anni è stato condannato dal tribunale di Genova a 4 anni e mezzo di carcere. E’ st Ilgiornaleditalia.it - Genova, violenta l’ex fidanzata mentre dorme con la figlia di due anni, condannato a 4,5 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Hato la sua ex compagnalei stavando con ladi due. Poi le ha intimato di darle il pin del telefono insultandola e minacciando dirla di nuovo. Per questo un ecuadoriano di 29è statodal tribunale dia 4e mezzo di. E’ st

