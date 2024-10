Gaza, la morte dei palestinesi è la conseguenza del disfacimento dell’Occidente, nessuno condanna il genocidio (Di domenica 13 ottobre 2024) SCRITTI BELLICI Così, dopo oltre un anno di carneficina, l’esercito israeliano si è messo a sparare anche contro i soldati dell’UNIFIL. Sono persone non gradite, proprio come il Segretario dell’ONU Antonio Guterres sul suolo d’Israele. Qualcuno protesta, nessuno invoca sanzioni. Così, i criminali im Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la morte dei palestinesi è la conseguenza del disfacimento dell’Occidente, nessuno condanna il genocidio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) SCRITTI BELLICI Così, dopo oltre un anno di carneficina, l’esercito israeliano si è messo a sparare anche contro i soldati dell’UNIFIL. Sono persone non gradite, proprio come il Segretario dell’ONU Antonio Guterres sul suolo d’Israele. Qualcuno protesta,invoca sanzioni. Così, i criminali im

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Così Israele ha utilizzato l’IA per stilare una lista di morte e colpire nei raid a Gaza” - il racconto del cronista israeliano Rapoport - “Abbiamo diffuso un rapporto dal nome Apartheid automatizzato, dove si spiega come in Cisgiordania ci sia una telecamera ogni 5 metri. E che, come ha rivendicato nel corso del convegno anche Safwat Al Kahlout, corrispondente palestinese di Al Jazeera a Gaza fino allo scorso aprile, ha spiegato il perché di un numero così alto di vittime civili nel corso degli attacchi a Gaza. (Ilfattoquotidiano.it)

Il Libano “finirà come Gaza” - dice Netanyahu. Ma l’IDF smentisce la morte di Safieddine “non sappiamo se è morto” - Questo assalto non è stato semplicemente un attacco a Israele; rappresenta una minaccia significativa alla stabilità globale”. E lo dice agli stessi libanesi, confermando che è stato eliminato il successore di Nasrallah alla guida di Hezbollah. “Il primo ottobre il regime iraniano ha lanciato circa 200 missili balistici contro Israele. (Metropolitanmagazine.it)

Israele annuncia morte di un ostaggio - 'il corpo è a Gaza' - L'Idf ha affermato che l'ostaggio Idan Shtivi è stato dichiarato morto in base a nuove informazioni di intelligence. . L'Idf afferma che "la decisione di dichiararlo morto si basa su informazioni di intelligence confermate da un gruppo di esperti del ministero della Salute, insieme a partecipanti del ministero degli Affari religiosi e della polizia israeliana". (Quotidiano.net)