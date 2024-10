Ilgiorno.it - Fratelli al lavoro in officina dal 1954: "È stata dura, ma siamo ancora qui"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le scansie e il bancone intagliati da papà Giuseppe Edoardo, falegname. Tutto di olmo per Mario e Riccardo, i figli che con il boom economico hanno aperto l’Lecchi a Trezzo, che adesso festeggia 70 anni di vita. Il maggiore, classe 1930, ha 94 primavere sulle spalle, il minore 85, ma non c’è giorno che non alzino la saracinesca in via Galli 3. È lì che il primo gennaiocominciò una delle avventure imprenditoriali a guida familiare più riuscite di Trezzo, grazie al fiuto e aldei suoi protagonisti. Insieme hanno superato momenti difficili e cambiamenti fino ad arrivare all’ultimo salto incerto dell’automotive: l’elettrico. Ma questa è cronaca, non storia. Dietro una macchina, c’è sempre un meccanico. E loro hanno interpretato la professione con amore e rigore.