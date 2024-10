Ilrestodelcarlino.it - E’ scoppiata la guerra in Paese. I commercianti spaccati sulla Ztl

(Di domenica 13 ottobre 2024) "I volantini apparsi nelle nostre attività non hanno alcun intento diffamatorio". A precisarlo è Mario D’Emilio di Prima Beautystore, uno dei tanti negozi presenti in corso Fratelli Cervi. I volantini a cui si fa riferimento sono quelli comparsi in alcune vetrine delper ribadire il no deialla pedonalizzazione della via. Una miccia che in un batter d’occhio ha riacceso le polemiche. "Quello che abbiamo fatto io e altri quindiciè l’espressione di una legittima preoccupazione riguardo a decisioni che potrebbero avere un impatto significativo sulle nostre attività – riprende D’Emilio –. La libertà di esprimere in modo civile un dissenso è un diritto che va tutelato". D’Emilio si scaglia contro la presidente del comitato di Riccione, Lina Danese.