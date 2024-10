Biccy.it - Domenica In, Selvaggia fa un analisi su Sonia e smonta le “giustificazioni”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri a Ballando con le Stelle c’è stato l’ennesimo botta e risposta infuocato traLucarelli eBruganelli. La concorrente ha tirato in ballo anche il suo ex marito e questo non è affatto piaciuto alla giurata, che oggi aIn l’ha fatto presente. Nel programma di Mara Venier,ha spiegato cosa non la convince died ha dichiarato più volte come la Bruagnelli dovrebbe reggere il suo “ruolo”, anche a costo di risultata sinceramente antipatica. dal vangelo secondoin pic.twitter.com/7aJp7JBfkG — OPI Acquasantiera era (@opiquellovero) October 13, 2024e l’suIn. “E che non ci venga a dire che ha problemi adesso che non sta più con il marito. PerchéBruganelli non era simpatica a tantissime persone anche quando era la signora Bonolis. Quindi non mi sembra che la sua giustificazione regga.