(Di domenica 13 ottobre 2024) Endorsement di Steven Seagal per Vladimir. L'attore statunitense si è detto "a morire per lui". Dal 2016 cittadino russo, la sua vicinanza a Mosca non è comunque una novità visto che da tempo si è trasferito interrompendo ogni rapporto con gli Stati Uniti. Qui dovrebbe pagare multe a 5 zeri per violazioni finanziarie e fiscali e dovrebbe rispondere a varie accuse di violenza sessuale. E proprio questa vicinanza alla Russia ha reso Seagal "Rappresentante speciale" per motivi culturali. Ruolo che gli permette diuna presenza regolare nelle cerimonie al Cremlino. Addirittura l'interprete di Trappola in alto mare è stato ospite dell'ultimo insediamento dia maggio, sostenendo sin dall'inizio l'invasione russa dell'Ucraina.