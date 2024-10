Secoloditalia.it - Columbus day, la festa dedicata al grande esploratore italiano oscurata dalla “cancel culture”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il “Day” si festeggia il 12 ottobre ed è la data in cui l’Cristoforo Colombo iniziò la scoperta del “nuovo” continente americano, ma da un po’ di tempo a questa parte negli Usa le polemiche superano le celebrazioni. E’ la, bellezza. La data coincide con il Giorno del ringraziamento in Canada e viene considerata molto importante dal punto di vista culturale e storico anche per i cittadini italo-americani: negli Usa le nostre ambasciate rimangono chiuse in tutto il Paese, come accaduto ieri. Lo stesso vale luoghi come banche ed uffici postali. La sua scoperta, databile al 12 ottobre 1492, ha segnato il corso della storia aprendo a sua volta una nuova era moderna. Iconiche anche le tre navi spagnole con cui Colombo salpò verso nuovi orizzonti: La Nina, la Pinta e la Santa Maria.