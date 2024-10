Thesocialpost.it - Castelbuono, perde il controllo della moto: l’ispettore Giovanni Calvagno muore sul colpo davanti al figlio

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un tragico incidente ha scosso ancora una volta le strade siciliane. Unciclista ha perso la vita lungo la strada statale 286, nei pressi di, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni disponibili, non sembra che siano stati coinvolti altri veicoli nell’incidente. Sul luogo sono intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per i primi accertamenti.Leggi anche: Schianto tra un autobus e uno scooter: morto il 20enne Alberto Rossi La vittima è, un uomo di 60 anni originario di Caltanissetta., ispettorepolizia municipale, era un appassionato delle due ruote e si trovava in compagnia di un gruppo di amiciciclisti. Il gruppo stava viaggiando verso, quando per ragioni ancora da chiarire,ha perso ilsua, una Yamaha 900.