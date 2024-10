Cade dalla bici e sbatte la testa contro un vaso di cemento: grave in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) E' caduto dalla bicicletta ed ha battuto la testa contro un vaso di cemento. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 12 ottobre in via Beato Angelico, nel quartiere San Lazzaro a Parma. Un uomo si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'ospedale Maggiore di Parma. La Parmatoday.it - Cade dalla bici e sbatte la testa contro un vaso di cemento: grave in ospedale Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E' cadutocletta ed ha battuto laundi. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 12 ottobre in via Beato Angelico, nel quartiere San Lazzaro a Parma. Un uomo si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Maggiore di Parma. La

