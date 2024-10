Universalmovies.it - Box Office USA: Terrifier 3 vince la battaglia tra Clown con Joker

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’horror indie3 ha vinto clamorosamente il BoxUSA nel suo weekend d’esordio, mentre2 è crollato ben oltre l’80%. In un weekend che forse ricorderemo come una sorta di “tra” ha fatto notizia – e forse neppure tanto visto il suo opening day – il primo posto di3, terzo capitolo della saga horror che ha lanciato nell’universo delle icone pop il villain Art il, ma anche il “crollo da record” fornito da: Folie à Deux. Ma andiamo con ordine.. Lanciato in quasi 2 mila sale del nord America,3 è riuscito a portare a casa un incasso stimato pari a 18,2 milioni di dollari, ben oltre le previsioni degli analisti.