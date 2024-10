BLOG | Che cosa fare quando tutto sembra nero (Di domenica 13 ottobre 2024) quando il buio sembra avvolgerci quali strategie mettere in atto per superare i momenti difficili. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra andare storto e il futuro appare cupo e incerto. In questi periodi difficili, può sembrare che non ci sia via d'uscita, invece, bisogna farsi forza e Arezzonotizie.it - BLOG | Che cosa fare quando tutto sembra nero Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024)il buioavvolgerci quali strategie mettere in atto per superare i momenti difficili. Ci sono momenti nella vita in cuiandare storto e il futuro appare cupo e incerto. In questi periodi difficili, puòre che non ci sia via d'uscita, invece, bisogna farsi forza e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sammy Basso e «l'importanza di andare avanti anche quando sembra impossibile» - Non si contano i messaggi di affetto e di cordoglio che stanno arrivando da tutta Italia. Sammy Basso era affetto da progeria ed era molto noto per l’attività di divulgazione sulla sua malattia. Biologo vicentino laureataosi all'Università di Padova era affetto da progeria, malattia che causa... (Padovaoggi.it)

La mia amica Bruna ha sempre dodici anni - quando il mondo ti sembra un'avventura di Tom Sawyer - e nella vita tutto è possibile e meraviglioso - E nel questo numero 39 di iO Donna, dedicato al sogno di tutti – una vita lunga e ricca di soddisfazioni – ho pensato che anche se Bruna non si può copiare, vale la pena che provi a imitarla, almeno un po’. Tra frasi, aforismi e buone abitudini La mia amica Bruna cammina a piccoli passi veloci, parla fitto, è sempre in anticipo, si illumina spesso, lavora senza ... (Iodonna.it)

Andare a letto solo quando si ha sonno o cercare a tutti i costi un modo per rilassarsi? Meglio evitare - perché quelle che sembrano innocenti strategie anti-inosnnia non solo non servono ma finiscono spesso per peggiorare la situazione - «Ci sono dati sperimentali molto interessanti su quella che viene definita in termini tecnici ‘mispercezione del sonno’ – racconta Leonardi. Certamente può funzionare in caso di jet lag, quando le persone, per un effettivo sfasamento del ritmo circadiano, hanno una carenza di melatonina. Strategie che non funzionano per un semplice, eppure sottovalutato, motivo. (Iodonna.it)