Ben vengano le manifestazioni

(Di domenica 13 ottobre 2024) Silvia Verna è impiegata presso uno studio di consulenti del lavoro e venerdì, complice una giornata di ferie, ha approfittato per fare acquisti al mercato. Sugli imminenti cambiamenti al mercato settimanale dichiara: "Benlee le iniziative in piazza Saffi. Sono necessari per restituire vitalità a questa parte di città un po’ in difficoltà. Rispetto al passato la situazione è migliorata, vedo una piazza più attiva". Verna è una frequentatrice occasionale delle bancarelle ambulanti, le visita circa due volte l’anno: "Mi metto nei panni di chi vive con questo lavoro – continua – e forse questi cambiamenti di postazioni possono avere delle conseguenze sugli incassi".