Bagni pubblici off limits a Colonnata

(Di domenica 13 ottobre 2024) Disagi per i turisti che questo fine settimana stanno salendo aper i tour enogastronomici o per vedere le cave di marmo. Il Comune la scorsa domenica ha chiuso idel paese, e i turisti sono costretti ad invadere bar e ristoranti per fare i bisogni. Lunghe file all’interno dei locali, già pieni dei propri clienti. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il mondo della ristorazione di. "non si può considerare alla pari degli altri paesi perché ha una vocazione turistica – si sfoga Maria Lucia Cattani del ristorante larderia nella centralissima piazza del paese –. Ieri c’è stata una vera e propria invasione per nostra fortuna, ma ierano chiusi e così i visitatori per usare ihanno dovuto usare i nostri.