Avellino-Casertana, le probabili formazioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la vittoria roboante contro il Crotone, l’Avellino punta alla continuità nel derby interno contro la Casertana. Il tecnico biancoverde Raffaele Biancolino può contare sul rientro di Cancellotti che ha scontato il turno squalifica pronto a riprendersi la fascia destra nel 4-3-1-2. Unica novità rispetto alla gara di lunedì dove la corsia destra è stata affidata Cionek dopo il reintegro in rosa. All’appello mancheranno Armellino (lesione al muscolo soleo); Rocca (lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra) e Toscano (lesione al retto femorale sinistro). Biancolino punterà su Iannarilli tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti e Frascatore sulla fascia sinistra, Rigione ed Enrici confermati al centro della difesa. Anteprima24.it - Avellino-Casertana, le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la vittoria roboante contro il Crotone, l’punta alla continuità nel derby interno contro la. Il tecnico biancoverde Raffaele Biancolino può contare sul rientro di Cancellotti che ha scontato il turno squalifica pronto a riprendersi la fascia destra nel 4-3-1-2. Unica novità rispetto alla gara di lunedì dove la corsia destra è stata affidata Cionek dopo il reintegro in rosa. All’appello mancheranno Armellino (lesione al muscolo soleo); Rocca (lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra) e Toscano (lesione al retto femorale sinistro). Biancolino punterà su Iannarilli tra i pali con la linea difensiva composta da Cancellotti e Frascatore sulla fascia sinistra, Rigione ed Enrici confermati al centro della difesa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie C Girone C - 5ª giornata : rimonta della Casertana contro il Messina | CLASSIFICA - Gol, spettacolo ed emozioni nel primo anticipo della 5ª giornata del Girone C di Serie C. I risultati della 5ª giornata Venerdì 20 settembre ore 20:45 Messina-Casertana 2-2 Sabato 21 settembre ore 18:30 Sorrento-Turris ore 20:45 Avellino-Latina Cavese-Monopoli Taranto-Altamura Domenica 22 settembre ore 16:15 Trapani-Juventus U23 ore 18:30 Gugliano-Catania ore 20:45 Audace ... (Calcioweb.eu)

Casertana - derby soporifero contro la Turris; falchetti ancora a secco di vittorie dopo tre partite - Tempo di lettura: 2 minutiIl traffico cittadino si mischia fra la movida sabatina e quella in direzione Viale Medaglie d’Oro: la partita con la Turris è quella che la città rossoblù aspetta per tornare alla vittoria. Purtroppo, però, l’evanescente Satriano non riempie l’area, e, non trova la rete. (Anteprima24.it)

Casertana - è ora di vincere! Al Pinto - contro la Turris - apriranno i distinti. Trevisan - in conferenza : “Mercato di prospettiva - soddisferà i tifosi” - Torneranno a disposizione, invece, Paglino, dopo aver scontato il turno di squalifica per l’espulsione contro la Juventus, e Salomaa, di ritorno dalla convocazione con la Finlandia U21. Ieri ha parlato il DS del mercato dei rossoblù. I corallini hanno vinto la prima, in casa con il Latina, dopo la doppia sconfitta col Monopoli e col Potenza. (Anteprima24.it)