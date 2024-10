Gamberorosso.it - "A Mattarella piace il pollo alla diavola e pane e panelle". Parla lo chef del Quirinale

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lo conferma l'ExecutiveFabrizio Boca, da più di trent'anni anni ai fornelli per gli inquilini del Colle, insieme al HeaddelMassimo Sprega:tavola del Presidente Sergionon manca mai la pasta (corta), ma i suoi piatti preferiti sono ile – da bravo palermitano –lle. L'Agenzia Ansa si è fatta raccontare daBoca cosa bolle in pentola al. L'intervista ha messo in risalto come nel tempo la cucina delha subito una trasformazione, al pari di come lo è stato per le abitudini degli italiani. «È una cucina regionale che rispetta le nostre tradizioni e non vogliamo dimenticarla. Usiamo solo prodotti Made in Italy» racconta Boca, «il 30% delle forniture dei prodotti freschi arriva dtenuta di Castel Porziano, cerchiamo inoltre di valorizzare le piccole aziende che andiamo a scoprire personalmente».