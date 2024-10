10 Ottobre 2024 – Israele attacca in prossimità delle basi Unfil, due peacekeeper feriti e ILA esproprierà sede Unrwa a Gerusalemme per fare case (Di domenica 13 ottobre 2024) Le forze israeliane hanno lanciato un violento raid aereo contro la città di Naqoura, nel sud del Libano, nei pressi del quartier generale della missione Onu in Libano (Unifil). Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane” contro la base Unifil 1-31 in Libano “potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario”. Di sicuro “non si tratta di un errore” o di “un incidente”. Così in conferenza stampa trasmessa in streaming da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’Autorità territoriale israeliana (ILA) sta sequestrando il terreno della sede centrale dell’Unrwa a Gerusalemme per costruire 1.440 unità abitative. Strumentipolitici.it - 10 Ottobre 2024 – Israele attacca in prossimità delle basi Unfil, due peacekeeper feriti e ILA esproprierà sede Unrwa a Gerusalemme per fare case Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le forze israeliane hanno lanciato un violento raid aereo contro la città di Naqoura, nel sud del Libano, nei pressi del quartier generale della missione Onu in Libano (Unifil). Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane” contro la base Unifil 1-31 in Libano “potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentanogravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario”. Di sicuro “non si tratta di un errore” o di “un incidente”. Così in conferenza stampa trasmessa in streaming da Palazzo Chigi il ministro della Difesa Guido Crosetto. L’Autorità territoriale israeliana (ILA) sta sequestrando il terreno dellacentrale dell’per costruire 1.440 unità abitative.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libano - la risoluzione Onu sulla pace non funziona. Ma dal 7 ottobre Israele l’ha violata più di Hezbollah : “12mila attacchi contro 2.500” - Ecco perché Tel Aviv vuole cacciare i miliziani a nord del Litani: da lì, ritiene, non riuscirebbero a colpire il territorio israeliano. Così nell’ultimo anno ha messo nel mirino la risoluzione. Uno dei punti al centro della discussione è il 12, secondo cui il Consiglio di Sicurezza “autorizza l’Unifil (…), come riterrà nelle sue capacità, a garantire che la sua area di operazioni non sia ... (Ilfattoquotidiano.it)

Razzi dal Libano - missili Houthi e minaccia di Hamas : Il 7 ottobre "caldo" di Israele - Questa mattina hanno avuto inizio le commemorazioni per l'attacco di un anno fa. Nuovi bombardamenti di Israele a Beirut. Sirene a Tel Aviv in serata per nuovi raid dal Sud del Libano. (Ilgiornale.it)

Israele - il 7 ottobre e la guerra : La risposta di Tel Aviv e Gaza rasa al suolo - il Libano e il prossimo fronte iraniano - VIDEO - Israele, il 7 ottobre e la guerra: ad un anno dall’attacco di Hamas al kibbutz di Re'im e ai valichi di frontiera a Kerem Shalom e Erez, ripercorriamo le tappe del conflitto e la risposta di Tel Aviv, con Gaza ormai rasa al suolo, passando per gli attacchi nel sud del Libano e arrivando al nuovo pro . (Ilgiornaleditalia.it)