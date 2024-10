Lanazione.it - Vernio, il miele più buono della Val di Bisenzio è di Giulio Cangialosi

(Di sabato 12 ottobre 2024)(Prato), 12 ottobre 2024 – Mattinata di premiazioni a “Dolce” e foto di rito per i vincitori del contest “IlpiùVal di”. Quest’anno il vincitore, premiato dal presidente di Arpat Paolo Betti e dalla sindaca diMaria Lucarini è, secondo Simone Rossini e terzo Stefano Lumini. Il contest “Under” con bambini e ragazzi assaggiatori ha espresso invece la sua preferenza per ildi Paolo Chiti., ilpiùVal diè diAttestati di partecipazione per i campioni degli altri partecipanti: Filippo Sarti, Elio Pancani, Giovanni Verniani, Stefano Lenzi, L'ape Pina di Alessandro Bolognesi, Stefano Ricci, Massimo Masolini, Lisa Panella, Oasi del- Marchetti Alessandro, Andrea Biagioni, Stefano Liuzzi, Jacopo Minuzzo e William Di Lauro.