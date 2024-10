Usa 2024: Trump lancia l'operazione 'Aurora' contro i clandestini (Di sabato 12 ottobre 2024) «Oggi annuncio che una volta entrato in carica avremo un’operazione 'Aurorà a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge». Durante un comizio ad Aurora in Colorado, Donald Trump promette che se sarà eletto lancerà la grande offensiva contro i migranti illegali. Ed evoca il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798 per «smantellare ogni rete criminale di migranti che Feedpress.me - Usa 2024: Trump lancia l'operazione 'Aurora' contro i clandestini Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) «Oggi annuncio che una volta entrato in carica avremo un’'Aurorà a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge». Durante un comizio adin Colorado, Donaldpromette che se sarà eletto lancerà la grande offensivai migranti illegali. Ed evoca il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798 per «smantellare ogni rete criminale di migranti che

