UniPomezia, le parole di Claudio Corsetti "La sconfitta con il Gaeta non è decisiva" (Di sabato 12 ottobre 2024) L'UniPomezia è alla ricerca di riscatto: dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Gaeta, il gruppo di mister Casciotti tenterà un nuovo aggancio alla prima posizione nello scontro diretto casalingo con il Montespaccato. Una sfida in cui i rossoblù faranno ancora una volta affidamento sulla Europa.today.it - UniPomezia, le parole di Claudio Corsetti "La sconfitta con il Gaeta non è decisiva" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'è alla ricerca di riscatto: dopo ladella scorsa settimana con il, il gruppo di mister Casciotti tenterà un nuovo aggancio alla prima posizione nello scontro diretto casalingo con il Montespaccato. Una sfida in cui i rossoblù faranno ancora una volta affidamento sulla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unipomezia – Montespaccato: al Comunale la prima svolta stagionale - Da qui fino al prossimo 17 novembre ci sarà da divertirsi, con un primo antipasto di ciò che sarà la bagarre per la conquista della prossima Serie D già assaporato domenica scorsa con la vittoria del ... (gazzettaregionale.it)

Unipomezia, Corsetti: "Domenica gara difficile, ma non decisiva" - L' Unipomezia è alla ricerca di riscatto: dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Gaeta, il gruppo di mister Casciotti tenterà un nuovo aggancio alla prima posizione nello scontro diretto casa ... (gazzettaregionale.it)

Serie B - Sfuma sul difficile campo di Ferentino la vittoria al Nuovo Basket Aquilano - Rammarico in casa Nuovo Basket Aquilano per la sconfitta di ieri sul difficile campo di Ferentino, in una gara in cui nei primi venti minuti i ragazzi aquilani avevano dato ... (pianetabasket.com)