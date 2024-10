Terzo Forum espositivo beni confiscati, la Presidente Covelli: “Codice Antimafia uno strumento potente” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, è intervenuta, nella giornata di ieri, al Terzo Forum espositivo dei beni confiscati, che si tiene alla Stazione Marittima di Napoli. La Presidente ha aperto il suo intervento con un ringraziamento all’Assessore Mario Morcone e l’apprezzamento per l’importante evento che ha fatto emergere, nella complessità del Distretto, i dati molto positivi dei numerosi progetti realizzati di riutilizzo a fini sociali “in favore della collettività” dei beni confiscati. Maria Rosaria Covelli ha sottolineato che le imprese confiscate, secondo il portale ANBSC, sono oltre 3200 e in Campania ben 545. Si è poi soffermata sul Codice Antimafia: “uno strumento potente che si è nel tempo arricchito di nuove misure”. La disciplina di quelle di prevenzione è ritenuta la più efficace a livello europeo. Anteprima24.it - Terzo Forum espositivo beni confiscati, la Presidente Covelli: “Codice Antimafia uno strumento potente” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria, è intervenuta, nella giornata di ieri, aldei, che si tiene alla Stazione Marittima di Napoli. Laha aperto il suo intervento con un ringraziamento all’Assessore Mario Morcone e l’apprezzamento per l’importante evento che ha fatto emergere, nella complessità del Distretto, i dati molto positivi dei numerosi progetti realizzati di riutilizzo a fini sociali “in favore della collettività” dei. Maria Rosariaha sottolineato che le imprese confiscate, secondo il portale ANBSC, sono oltre 3200 e in Campania ben 545. Si è poi soffermata sul: “unoche si è nel tempo arricchito di nuove misure”. La disciplina di quelle di prevenzione è ritenuta la più efficace a livello europeo.

