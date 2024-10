Teatro Carlo Felice, personale in sciopero: "Carichi di lavoro insostenibili" (Di sabato 12 ottobre 2024) personale del Teatro Carlo Felice di Genova in sciopero oggi, sabato 12 ottobre 2024, per l’intera prestazione lavorativa.La mobilitazione, proclamata dalla Slc Cgil di Genova, ha lo scopo, come spiega il sindacato: "Di denunciare la situazione di forte disagio dovuto a una serie di Genovatoday.it - Teatro Carlo Felice, personale in sciopero: "Carichi di lavoro insostenibili" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)deldi Genova inoggi, sabato 12 ottobre 2024, per l’intera prestazione lavorativa.La mobilitazione, proclamata dalla Slc Cgil di Genova, ha lo scopo, come spiega il sindacato: "Di denunciare la situazione di forte disagio dovuto a una serie di

Drusilla Foer a Campi Bisenzio : apre la stagione del Teatrodante Carlo Monni - Sul palco con lei ci sarà l’attrice Elena Talenti, con un testo scritto dalla stessa Drusilla con Giancarlo Marinelli per la regia di Dimitri Milopulos, in un nuovo allestimento L'articolo Drusilla Foer a Campi Bisenzio: apre la stagione del Teatrodante Carlo Monni proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

“Simon Boccanegra” al Teatro San Carlo di Napoli - Uno speciale allestimento per il titolo con cui prosegue la Stagione d’Opera 23-24: Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi verrà eseguito in forma di concerto al Teatro di […]. In occasione della sesta edizione di EDIT Napoli, dall’11 al 13 ottobre, Kengo Kuma disegna una scenografia inedita per il “Simon Boccanegra” al Teatro San Carlo di Napoli. (2anews.it)