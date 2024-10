Stefano Bollani e Petra Magoni, chi sono i genitori di Frida Bollani: “Il jazz è nel nostro sangue” (Di sabato 12 ottobre 2024) Stefano Bollani e Petra Magoni sono i genitori di Frida Bollani, la giovanissima cantante ipovedente. Il loro amore è nato proprio grazie alla musica e in particolare al jazz. Dall’incontro all’amore fino alla nascita di due splendidi figli: prima Frida Bollani, oggi cantante, e poi l’arrivo del figlio maschio Leone. L’amore tra Stefano e Petra si è però concluso qualche anno dopo, visto che i due hanno deciso di prendere strade diverse. Oggi il pianista jazz è felicemente sposato ed innamorato della collega Valentina Cenni con cui collabora spessissimo. Stefano Bollani e Petra Magoni: dal loro amore nata Frida Dall’amore tra Stefano Bollani e Petra Magoni è nata la figlia Frida Bollani. La giovane ragazza ipovedente, nonostante le mille difficoltà, ha deciso di seguire il percorso del padre e della madre diventando una cantante. Metropolitanmagazine.it - Stefano Bollani e Petra Magoni, chi sono i genitori di Frida Bollani: “Il jazz è nel nostro sangue” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)di, la giovanissima cantante ipovedente. Il loro amore è nato proprio grazie alla musica e in particolare al. Dall’incontro all’amore fino alla nascita di due splendidi figli: prima, oggi cantante, e poi l’arrivo del figlio maschio Leone. L’amore trasi è però concluso qualche anno dopo, visto che i due hanno deciso di prendere strade diverse. Oggi il pianistaè felicemente sposato ed innamorato della collega Valentina Cenni con cui collabora spessissimo.: dal loro amore nataDall’amore traè nata la figlia. La giovane ragazza ipovedente, nonostante le mille difficoltà, ha deciso di seguire il percorso del padre e della madre diventando una cantante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho una malattia genetica molto rara - l’amaurosi congenita. Trovare la cura non sarà facile ma a Londra fanno ricerca. Nella musica vedo i colori” : Petra Magoni Bollani si racconta - Tra dieci anni, quando sarà ancora giovanissima, Frida si immagina “musicista, viaggiatrice, produttrice musicale, nomade e casalinga allo stesso tempo. E mamma”. . Lei la registrò e la fece sentire al suo contrabbassista, Ferruccio Spinetti, che confermò”. Le avevo chiesto di cantarmi un Mi mentre stava guidando e non riuscì a trovare la nota, che invece cantai io. (Ilfattoquotidiano.it)

Stefano Bollani e Petra Magoni, chi sono i genitori di Frida Bollani: “Il jazz è nel nostro sangue” - Stefano Bollani e Petra Magoni sono i genitori di Frida Bollani, la giovanissima cantante ipovedente. Il loro amore è nato proprio grazie alla musica e in particolare al jazz. Dall’incontro all’amore ... (msn.com)

Frida Bollani Magoni racconta l’amaurosi in un libro: “Vedo solo luci e ombre, non so cos’è il rosa ma spero sia bellissimo” - Ha scritto un libro per Piemme, “La mia musica”, che è quasi un’autobiografia: “Vedo solo luci e ombre. Immagino sempre il rosa, penso sia un colore chiaro e solare, femminile. Penso sia bellissimo”. (fanpage.it)

Stefano Bollani, la malattia genetica della figlia Frida: «Sono cieca dalla nascita, vedo solo ombre. Ma per me è un dono, ho sviluppato l'udito» - Prima intervista per Frida Bollani Magoni a Verissimo. La talentuosa pianista e cantante, figlia di Stefano Bollani ed Elvira Magoni arriva nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi in ... (ilgazzettino.it)