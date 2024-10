Stadio Inter, We Build lancia un sassolino. La situazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Inter e Milan continuano a lavorare per il futuro del nuovo Stadio. Tante le strade da poter percorrere, con la linea MM4 che collegherà i due estremi di Milano. Stadio – Con la presentazione della nuova metro di Milano, la MM4, i vertici di WeBuild sono tornati a parlare dei progetti di Inter e Milan per quanto riguarda il futuro lontano da San Siro. Il noto gruppo di costruttori, molto vicino al comune di Milano nonché al Sindaco Giuseppe Sala, ha spiegato come i due club ritorneranno quasi sicuramente sui passi di restare a San Siro dopo che avranno capito la burocrazia italiana legata alla costruzione di un nuovo impianto sportivo. Il via vai di documenti dura ormai da anni. Nel summit a tre di settembre però, i due club hanno respinto il progetto di ristrutturazione del Meazza e sono tornati a proporre un nuovo Stadio nell’area adiacente al Meazza. Inter-news.it - Stadio Inter, We Build lancia un sassolino. La situazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)e Milan continuano a lavorare per il futuro del nuovo. Tante le strade da poter percorrere, con la linea MM4 che collegherà i due estremi di Milano.– Con la presentazione della nuova metro di Milano, la MM4, i vertici di Wesono tornati a parlare dei progetti die Milan per quanto riguarda il futuro lontano da San Siro. Il noto gruppo di costruttori, molto vicino al comune di Milano nonché al Sindaco Giuseppe Sala, ha spiegato come i due club ritorneranno quasi sicuramente sui passi di restare a San Siro dopo che avranno capito la burocrazia italiana legata alla costruzione di un nuovo impianto sportivo. Il via vai di documenti dura ormai da anni. Nel summit a tre di settembre però, i due club hanno respinto il progetto di ristrutturazione del Meazza e sono tornati a proporre un nuovonell’area adiacente al Meazza.

