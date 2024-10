Sperlonga / Senza patente si schianta contro un camion lungo la via Appia (Di sabato 12 ottobre 2024) Sperlonga – Ieri mattina a Sperlonga (LT) presso via Appia, si è verificato un incidente stradale tra un autovettura e un autocarro. L’autovettura, guidata da un 55enne che stava percorrendo la strada in direzione Roma-Napoli, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente il camion che stava giungendo dalla direzione opposta. L’autista dell’autovettura è stato trasportato L'articolo Sperlonga / Senza patente si schianta contro un camion lungo la via Appia Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sperlonga / Senza patente si schianta contro un camion lungo la via Appia Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 12 ottobre 2024)– Ieri mattina a(LT) presso via, si è verificato un incidente stradale tra un autovettura e un autocarro. L’autovettura, guidata da un 55enne che stava percorrendo la strada in direzione Roma-Napoli, ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente ilche stava giungendo dalla direzione opposta. L’autista dell’autovettura è stato trasportato L'articolosiunla viaTemporeale Quotidiano.

