Sinner-Machac oggi, ATP Shanghai 2024: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) oggi, non prima delle 10.30 italiane, Jannik Sinner affronterà Tomas Machac nella prima semifinale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.1 del mondo va a caccia della qualificazione per la Finale del torneo asiatico e si prospetta una sfida non banale, al cospetto di un tennista che sta esprimendo questa settimana un livello di tennis molto alto. Sinner viene dal quarto di finale convincente disputato contro il russo Daniil Medvedev. Un match a senso unico, vinto dall'altoatesino per 6-1 6-4, ma condizionato anche dalle non perfette condizioni fisiche del moscovita. Un problema alla spalla non ha permesso al n.5 del ranking di rendere al massimo come avrebbe voluto. Tuttavia, la consistenza mostrata da Jannik è stata confortante. Servirà quest'oggi anche contro Machac.

