Scoppia il caso in Serie A: "Ha rovinato la mia stagione" (Di sabato 12 ottobre 2024) Scoppia un nuovo caso in Serie A, il giocatore contro il suo ex allenatore: "Ha rovinato la mia stagione". Le dichiarazioni fanno discutere Nuove dichiarazioni che fanno discutere durante la sosta per le Nazionali. Il calciatore ha tuonato contro il suo ex allenatore senza troppi giri di parole. Thiago Motta e Italiano, 'scambio' di panchine al Bologna: le dichiarazioni sul nuovo allenatore rossoblù fanno discutere (Foto LaPresse) – Calciomercato.itOspite della trasmissione web 'Hors-Jeu', su YouTube e Twitch, l'ex centrocampista della Fiorentina Maxime Lopez ha parlato del suo periodo in maglia viola e del "trattamento" di Vincenzo Italiano: "È stato complicato. Vincenzo Italiano era un buon allenatore, anche se è stato molto difficile Penso che abbia un po' rovinato la mia stagione".

