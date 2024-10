Bergamonews.it - Salviamo il pianeta, il corteo a Bergamo: “Basta iniziative scellerate”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Une un presidio davanti alla Prefettura diper dire “alle” che danneggiano la terra bergamasca e il. Sabato 12 ottobre per le vie della città dihanno sfilato in molti per mobilitare la coscienza collettiva verso la tutela ambientale. ONORIO ROSATI, ALLEANZA VERDI SINISTRA “Una bella manifestazione per affermare il diritto a un ambiente migliore e contro, come l’impianto di termovalorizzazione di Montello, che non va autorizzato – afferma il consigliere regionale Onorio Rosati, di Alleanza Verdi Sinistra -. Noi stiamo con gli oltre 40 sindaci che hanno già espresso la loro contrarietà. Oggi i tanti giovani inhanno lanciato un segnale forte alla politica e alle istituzioni”.