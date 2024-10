Gamberorosso.it - Salsicce di zucca e sanguinaccio di melanzane. I salumi vegetali di uno chef spagnolo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Qualcuno la chiama la huerta de Europa, ovvero l’orto d’Europa. E tanto basti per raccontare un territorio - la Murcia - benedetto dal punto di vista agroalimentare, in cui frutti della terra e del mare costruiscono una proposta pienamente mediterranea con una grande tradizione. La stessa che qualcuno, come Marco Antonio Iniesta del ristorante Frases, cerca di guardare con occhi nuovi. Lo ha raccontato sul palco di San Sebastian, durante il congresso Gastronomika, dove ha tenuto una lezione sui suoi. Non dei semplici pallidi salsicciotti di patate o rapa, ma delle versioni veg dei più famosi insaccati spagnoli - «quelli che da noi si mangiano praticamente tutti i giorni» commenta lo- con affinamenti e tecniche precise, che possano dunque proiettare il mondo vegetale all'interno di un know how di grande valore.