Salgono da 10 a 44 milioni le risorse a favore di zone montane e svantaggiate in Toscana (Di sabato 12 ottobre 2024) Più risorse e più benefici per le aziende agricole delle zone montane o delle zone svantaggiate. La giunta Giani ha deciso e deliberato di aumentare di oltre 30 milioni la dotazione finanziaria del bando per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” annualità 2024. Grazie all’utilizzo di parte delle economie reperite nell’attuazione del programma, le risorse a disposizione della misura passano dunque da 10 milioni di euro a 44 milioni e 153mila euro. La giunta Toscana ha approvato anche il riparto delle risorse tra le diverse sottomisure e quindi alla 13.1 “Indennità compensative nelle zone montane” sono stati assegnati 20 milioni e alla 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane” e alla 13. Laprimapagina.it - Salgono da 10 a 44 milioni le risorse a favore di zone montane e svantaggiate in Toscana Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Piùe più benefici per le aziende agricole delleo delle. La giunta Giani ha deciso e deliberato di aumentare di oltre 30la dotazione finanziaria del bando per la Misura 13 “Indennità adellesoggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” annualità 2024. Grazie all’utilizzo di parte delle economie reperite nell’attuazione del programma, lea disposizione della misura passano dunque da 10di euro a 44e 153mila euro. La giuntaha approvato anche il riparto delletra le diverse sottomisure e quindi alla 13.1 “Indennità compensative nelle” sono stati assegnati 20e alla 13.2 “Indennità compensative insoggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle” e alla 13.

