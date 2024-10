Romadailynews.it - Roma: picchia e minaccia la madre con un coltello, arrestato 33enne

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’uomo ha aggredito i genitori nel quartiere Collatino,dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nel quartiere Collatino a, dove un, già noto alle forze dell’ordine, è statodai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diper maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La segnalazione è arrivata grazie a una chiamata al 112, che ha condotto i militari a un’abitazione di via Luigi Tamburrano. La vittima, una donna di 64 anni, ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio convivente in evidente stato di agitazione psicomotoria, causato probabilmente dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. L’uomo avrebbe colpito lacon pugni e l’avrebbeta con un, della lunghezza di 18 centimetri, anche davanti al padre 60enne.