Roma. Collatino. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. 33enne romano arrestato dai Carabinieri (Di sabato 12 ottobre 2024) Cronache Cittadine Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 33enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente L'articolo Roma. Collatino. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. 33enne Romano arrestato dai Carabinieri Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Roma. Collatino. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. 33enne romano arrestato dai Carabinieri Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Idel Nucleo Radiomobile dihannounno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente L'articololadinodaiCronache Cittadine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Delitto Simmi - mille intrecci e l’ombra della malavita. 13 anni fa l’omicidio del 33enne romano - Flavio è stato ucciso in strada, crivellato da colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua auto, una Ford Ka grigia, intorno alle 9. Una vendetta per uno sgarro risalente a 6 anni prima. Leggi anche: Antonella Di Veroli: un bossolo potrebbe rivelare il killer del “delitto dell’armadio” Ma andiamo con ordine. (Thesocialpost.it)

Roma - viola gli arresti domiciliari a bordo di uno scooter rubato : guai per un 33enne - L’uomo evaso è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa di essere condotto presso le aule di piazzale Clodio, per il rito direttissimo. Roma, 8 settembre 2024- I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato un cittadino romano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato ... (Ilfaroonline.it)

Arrestato 33enne evaso dai domiciliari a Roma - sorpreso su scooter rubato - Dopo averlo fermato, i militari hanno scoperto che lo scooter su cui viaggiava era stato rubato. L’uomo è stato arrestato nuovamente e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato riportato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Piazzale Clodio. Fermato nel quartiere Trieste, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine I Carabinieri della ... (Romadailynews.it)

Roma - 33enne arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione ai danni dei genitori - L’ultimo episodio, avvenuto la scorsa notte, ha spinto finalmente i genitori a presentare una denuncia-querela. Secondo quanto riferito dai genitori dell’indagato, il padre di 66 anni di origine egiziana e la madre di 68 anni di origine marocchina, il figlio li sottoponeva a continue violenze fisiche e minacce di morte, spesso impugnando coltelli, al fine di ottenere denaro contante. (Romadailynews.it)