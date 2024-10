Rapina una donna e la trascina con l’auto per metri, fermato grazie ai lettori di targa (Di sabato 12 ottobre 2024) Un 47enne napoletano è stato sottoposto a fermo per Rapina e denunciato per possesso di arnesi da scasso; è stato rintracciato tramite i lettori di targa. Fanpage.it - Rapina una donna e la trascina con l’auto per metri, fermato grazie ai lettori di targa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un 47enne napoletano è stato sottoposto a fermo pere denunciato per possesso di arnesi da scasso; è stato rintracciato tramite idi

