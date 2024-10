Quale sarà il tema del prossimo Met Gala 2025? Si intitolerà “Superfine: Tailoring Black Style” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Met Gala 2025, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda e dello spettacolo, ha già svelato il tema per la sua edizione del 5 maggio: “Superfine: Tailoring Black Style”. Questa tematica, che accompagnerà la mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, si concentrerà sull’evoluzione del concetto di dandismo, offrendo una riflessione profonda sulla moda e l’identità del Black dandy Il curatore capo Andrew Bolton ha sottolineato l’importanza di questo tema per promuovere l’inclusività e correggere gli squilibri storici nella rappresentazione della moda: “La mostra segna un passo significativo nel nostro impegno a diversificare le nostre collezioni e mostre, rendendo la moda al Met un veicolo di accessibilità e inclusività”. Met Gala 2025: il tema celebrerà lo “stile Black” e il Dandyism Ispirato al libro del 2009 di Monica L. Metropolitanmagazine.it - Quale sarà il tema del prossimo Met Gala 2025? Si intitolerà “Superfine: Tailoring Black Style” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Met, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda e dello spettacolo, ha già svelato ilper la sua edizione del 5 maggio: “”. Questatica, che accompagnerà la mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, si concentrerà sull’evoluzione del concetto di dandismo, offrendo una riflessione profonda sulla moda e l’identità deldandy Il curatore capo Andrew Bolton ha sottolineato l’importanza di questoper promuovere l’inclusività e correggere gli squilibri storici nella rappresentazione della moda: “La mostra segna un passo significativo nel nostro impegno a diversificare le nostre collezioni e mostre, rendendo la moda al Met un veicolo di accessibilità e inclusività”. Met: ilcelebrerà lo “stile” e il Dandyism Ispirato al libro del 2009 di Monica L.

