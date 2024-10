Sport.quotidiano.net - Pallanuoto A1 maschile, il via contro una corazzata. Mistrangelo: "Siamo pronti, daremo tutto». De Akker, l’ora del gran debutto. Alle 15 nella vasca della Pro Recco

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Esordio in campionato per la De. Dopo la parentesi di EuroCup, da oggi prende il via, con rinnovate ambizioni di alta classifica, il campionatoformazione bolognese.15del Lavagna, la formazione di Federicoè attesa dalla sfida con laPro. Dopo un’estate non facile dal punto di vista societario con un annunciato ridimensionamento, la formazione ligure è riuscita a mantenerepartesquadrapassata stagione a cominciare del blocco degli italiani che è poi anche il blocco portante del Settebello. Cocchi e compagni si troveranno quindi di fronte una squadra che parte, ancora una volta, come lade favorita per la vittoria del tricolore, anche se l’altrade, il Savona, proverà a strapparle il titolo.