Osimhen la verità sul trasferimento alla Juventus | cosa succederà in estate

Victor Osimhen potrebbe davvero andare alla Juventus in estate? La verità sul possibile trasferimento e sulla clausola E' stata la trattativa che ha tenuto banco per tutta l'estate in casa Napoli, trasformandosi in una telenovela. alla fine Victor Osimhen si è trasferito al Galatasaray, a settembre, in prestito. L'attaccante nigeriano è già stato dimenticato dai tifosi azzurri, che si stanno godendo un Romelu Lukaku in una forma non perfetta, ma assolutamente determinante in termini sia di gol che di assist. Il rapporto tra Osimhen e la piazza non è dei migliori ad oggi. Victor non ha mai ringraziato i tifosi, mai salutato con un post sui social o un'intervista pubblica.

