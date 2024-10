Muore a 25 anni schiacciato da carico

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) 16.30 Un operaio di 25è morto in una azienda di Altavilla Vicentina (VI). Da una prima ricostruzione, il giovane è rimastodal crollo di un bancale di finestre, nell'area di magazzino adibita allo stoccaggio di materiale da bricolage e prodotti per l'edilizia. Ancora da accertare la dinamica; sembra che il 25enne stesse spostando le finestre, pronte per essere portate in un' area esterna, quando ilgli è caduto addosso schiacciandolo.