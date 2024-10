Michele Misseri: “Sono io l’assassino di Sarah. Volevo violentarla” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono io l’assassino di Sarah. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare”. A parlare è Michele Misseri. Lo fa al microfono delle Iene, che 14 anni dopo l’omicidio di Sarah Scazzi rifanno luce sul delitto di Avetrana. In carcere, dopo la condanna all’ergastolo, Sono rinchiuse la moglie e una delle figlie di Misseri, cioè la zia e la cugina della 15enne, Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Lo Zio Michele ha scontato la pena a 8 anni di carcere per occultamento di cadavere, anche se continua a dichiarare di essere stato lui a uccidere la nipote. Nessuno gli ha mai creduto. Nel servizio che andrà in onda domani sera su Italia Uno, Misseri si concede senza reticenze. “Quando avevo sei anni mio padre mi portò in una masseria a fare il pastorello. Lì mi hanno violentato. Non l’ho mai detto a nessuno. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di sabato 12 ottobre 2024) “iodi. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare”. A parlare è. Lo fa al microfono delle Iene, che 14 anni dopo l’omicidio diScazzi rifanno luce sul delitto di Avetrana. In carcere, dopo la condanna all’ergastolo,rinchiuse la moglie e una delle figlie di, cioè la zia e la cugina della 15enne, Cosima Serrano e Sabrina. Lo Zioha scontato la pena a 8 anni di carcere per occultamento di cadavere, anche se continua a dichiarare di essere stato lui a uccidere la nipote. Nessuno gli ha mai creduto. Nel servizio che andrà in onda domani sera su Italia Uno,si concede senza reticenze. “Quando avevo sei anni mio padre mi portò in una masseria a fare il pastorello. Lì mi hanno violentato. Non l’ho mai detto a nessuno.

