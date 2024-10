Mef, 'piena fiducia in attuale presidenza di Ita' (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministero dell'Economia "conferma piena fiducia nell'operato dell'attuale presidenza di Ita Airways" affidata ad Antonino Turicchi. Così una nota del Mef. Alcuni organi di stampa hanno riportato in questi giorni l'ipotesi di un avvicendamento con Armando Varricchio, ambasciatore a Berlino, in vista dell'attuazione dell'accordo con Lufthansa. Quotidiano.net - Mef, 'piena fiducia in attuale presidenza di Ita' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministero dell'Economia "confermanell'operato dell'di Ita Airways" affidata ad Antonino Turicchi. Così una nota del Mef. Alcuni organi di stampa hanno riportato in questi giorni l'ipotesi di un avvicendamento con Armando Varricchio, ambasciatore a Berlino, in vista dell'attuazione dell'accordo con Lufthansa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nuovo sistema tattico di Conte che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio (Tuttosport) - Ma non solo, il tecnico del Napoli ha anche la capacità di saper spronare ed esaltare i propri giocatori, come sottolineata anche da Bonucci qualche sera fa a Sky Sport. «Non mi aspettavo un inizio così», ha dichiarato Conte dopo il match vinto contro il Como” L'articolo Il nuovo sistema tattico di Conte che ha già conquistato la piena fiducia dello spogliatoio (Tuttosport) sembra essere il primo ... (Ilnapolista.it)

Corruzione e turbativa d'asta - Anas : “Piena fiducia nella Magistratura” - È legata a una stringatissima nota il messaggio di Anas dopo l'indagine e le perquisizioni. L'azienda pubblica si è così espressa: “In relazione all’inchiesta in corso della Procura di Milano relativa ad alcuni appalti su strade della Lombardia e del Nord-Est, Anas Spa esprime piena fiducia... (Leccotoday.it)

Luna Rossa - Francesco Bruni ci crede ancora : “Ho piena fiducia nel team - torneremo più forti” - Il team italiano si trova adesso sull’orlo del baratro, con l’obbligo di vincere le prossime tre regate consecutive per ribaltare la serie e imporsi nella Challenger Selection Series. I finalisti della 36ma Coppa America dovranno dunque compiere un’impresa strepitosa contro Sir Ben Ainslie, capace di fare la differenza oggi in condizioni meteo molto impegnative con vento medio-forte e onda ... (Oasport.it)

Mef, 'piena fiducia in attuale presidenza di Ita' - Il ministero dell'Economia "conferma piena fiducia nell'operato dell'attuale presidenza di Ita Airways" affidata ad Antonino Turicchi. Così una nota del Mef. (ANSA) ... (ansa.it)

Oggi la Cina ha davvero deciso il destino del mondo? - La riunione economica in Cina di oggi, sabato 12 ottobre, era stata annunciata come cruciale per le sorti economiche di Pechino e del mondo intero. Cosa è stato deciso? (money.it)

Il Politicamente scorretto che uccide il Sud - Il Sud ha bisogno più che altrove del «politicamente corretto». Una frase che oramai è sulle bocche di tutti, spesso per prendere in giro ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)