Masters 1000 Shanghai, Machac scherza con Sinner: "Hai rotto tu la racchetta, tiri troppo forte" (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel corso della partita tra Tomas Machac e Jannik Sinner, valida per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai e poi vinta dall'azzurro, i due tennisti sono stati protagonisti di un breve siparietto. Sul 5-4, 0-15, il ceco ha deciso di cambiare racchetto, segnalando all'arbitro di aver subito un danno al telaio di quella utilizzata sino a quel momento. Machac ha successivamente indicato Sinner, dicendo: "Me l'hai rotta tu! tiri troppo forte". Sinner si è avvicinato alla rete per sentire meglio, il ceco ha ripetuto quanto detto e i due sono scoppiati a ridere, prima di tornare a giocare.

