Lotta ad abusivismo ed evasione nel settore ricettivo, il Comune: "Collaborazione rafforzata per le azioni di contrasto" (Di sabato 12 ottobre 2024) Rafforzare le azioni congiunte di contrasto all'abusivismo e all'evasione fiscale nel settore della ricettività turistica a Bari. Le possibili iniziative da intraprendere, per raggiungere questo obiettivo, sono state al centro di un tavolo tecnico che si è tenuto venerdì a Palazzo di Città Baritoday.it - Lotta ad abusivismo ed evasione nel settore ricettivo, il Comune: "Collaborazione rafforzata per le azioni di contrasto" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Rafforzare lecongiunte diall'e all'fiscale neldella ricettività turistica a Bari. Le possibili iniziative da intraprendere, per raggiungere questo obiettivo, sono state al centro di un tavolo tecnico che si è tenuto venerdì a Palazzo di Città

