LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar dominante, Ciccone in corsa per il podio! (Di sabato 12 ottobre 2024) 16.51 Evenepoel chiude in seconda posizione a 3'15", in lacrime al traguardo il belga. 16.50 Remco Evenepoel è nell'ultimo chilometro e chiuderà secondo: semplicemente Pogacar non si poteva prendere e lui ha fatto il massimo. 16.49 Ciccone deve insistere, è negli ultimi 3 km, ha una decina di secondi sugli inseguitori. Il terzo posto sarebbe straordinario. 16.48 Una stagione da ricordare per Pogacar, piena di numeri da fuoriclasse. Un corridore incredibile, senza eguali, probabilmente il più forte di tutti i tempi. 16.47 TADEJ Pogacar! QUATTRO TRIONFI DI FILA AL Giro DI Lombardia, UN UOMO SOLO DOMINA A COMO, UN UOMO SOLO DOMINA NEL CICLISMO! 16.47 ATTACCO DI GIULIO Ciccone! Parte deciso lo scalatore della Lidl-Trek e gli altri sembrano non stargli dietro..

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar dominante - Evenepoel non riesce a recuperare - 12: Purtroppo è in difficoltà Antonio Tiberi. Dietro Mas ed Evenepoel evadono dal gruppo con il loro passo. 45 Evenepoel è in coppia con Mas, da dietro rientra van Eetvelt. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l'ultima classica Monumento della stagione ciclistica.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar da solo in testa - Evenepoel torna a perdere dopo la discesa - 11. 20 Gran condizione per Sivakov: ha fatto un gran ritmo nel gruppo per Pogacar, poi ha preso il suo passo e sta facendo una fantastica corsa. 59: La prossima salita che i corridori affronteranno sarà quella di Valpiana (10,4 km al 6,1%). 15. 27 Andatura altissima, non va via la fuga. 11. 15. 54 Il gruppo per ora lascia 20".

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar in testa - Evenepoel prova a rientrare in discesa - 15. 54 È proprio il laziale a dar manforte al tentativo ora. 37 Intanto il gruppo si sta piano piano sgranando. 14. 29: La prossima salita che i corridori affronteranno sarà il Colle di Berbenno (4,5 km a 6,2%). 13. Potrebbe essere decisiva però la Colma di Sormano: 13.