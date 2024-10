L’Iran sotto un cyber attacco: ecco tutti i siti nucleari presi di mira nel Paese (Di sabato 12 ottobre 2024) DalL’Iran arriva la denuncia di aver subito un massiccio cyber attacco. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. L’Iran sotto un cyber attacco: ecco tutti i siti nucleari presi di mira nel Paese L'Identità. Lidentita.it - L’Iran sotto un cyber attacco: ecco tutti i siti nucleari presi di mira nel Paese Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalarriva la denuncia di aver subito un massiccio. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali.undinelL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Iran sotto un cyber attacco : ecco tutti i siti nucleari presi di mira - Dall’Iran arriva la denuncia di aver subito un massiccio cyber attacco. […] The post L’Iran sotto un cyber attacco: ecco tutti i siti nucleari presi di mira appeared first on L'Identità. . “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha ... (Lidentita.it)

Cyberattacco in Iran - media : “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – L'Iran avrebbe subito un cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte ... (Webmagazine24.it)

Ferito un quinto casco blu in Libano. Cyberattacco in Iran - colpiti anche siti nucleari - Molti danni alle basi Unifil nel sud del Libano “Ricordiamo a tutti gli attori l’obbligo di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale e dei locali delle Nazioni Unite, evitando anche attività di combattimento in prossimità delle postazioni Unifil”, ha concluso la forza Onu nella nota. “Anche i nostri impianti nucleari, insieme alle reti di distribuzione del carburante, dei servizi ... (Secoloditalia.it)